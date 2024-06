Mathias Pogba revient sur son passage en prison, « le pire moment de ma vie »

Passage par la Pogprison.

L’été 2022 a été bien agité pour la famille Pogba, avec l’irruption d’un conflit interne entre Paul, et son frère Mathias, qui aurait participé à une séquestration et un braquage de son frère, en mars 2022. Pour cela, il a passé plus de trois mois et demi de prison. « Le pire moment de ma vie », a-t-il évoqué dans un documentaire qui sera diffusé par la chaîne L’Équipe le 13 juin prochain. « Il y a des jours où j’ai eu peur », peut-on l’entendre dire dans ce court extrait.

💬 Mathias Pogba : « Il y a des jours où j'ai eu peur » Le frère de Paul a accepté de nous répondre à l'occasion du documentaire « Paul Pogba, liaisons toxiques », le 13 juin prochain à 21h05#lequipeENQUETE pic.twitter.com/3jN7ODX4Df — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 7, 2024

On peut également voir l’ancien attaquant de 33 ans parler de la situation de la famille, qui ne serait pas si catastrophique selon lui : « Plein de gens seront surpris. On va surprendre beaucoup de gens. La famille restera toujours la famille ». Alors que le juge d’instruction a terminé son travail d’investigation fin mai, le parquet doit encore prendre ses réquisitions concernant les six individus mis en examen (dont l’un est toujours en détention provisoire).

Il va encore falloir s’armer de Pogpatience pour connaître le dénouement.

