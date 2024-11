Le Bayern rappetisse le PSG

Déjà battu par Arsenal et l’Atlético, le PSG a subi un nouveau revers en Ligue des champions, cette fois sur la pelouse du Bayern (1-0). Un résultat logique au regard des manques du leader de la Ligue 1, désormais dos au mur. Les joueurs de Luis Enrique occupent la 26e place du classement, derrière Bruges, le PSV et Stuttgart.

Bayern 1-0 PSG

But : Kim (38e)

Expulsion : Dembélé (56e)

Vitinha avait annoncé que le PSG venait à Munich pour gagner. Finalement, le leader de la Ligue 1 n’a même pas été en mesure d’accrocher le point du nul. Trimballée en première période (39% de possession et 10 tirs subis), fébrile, à l’image de Matvey Safonov, et trop légère offensivement, l’équipe de Luis Enrique est logiquement repartie bredouille. Une mauvaise habitude loin du Parc (deux victoires, un nul et six défaites lors des neuf derniers déplacements européens). Avec quatre petits points en cinq matchs dans cette phase régulière, et encore Manchester City à se coltiner en janvier, le leader de la Ligue 1 joue dangereusement avec le feu.

Safonov aphone

À l’initiative dès les premières minutes, le Bayern a rapidement testé Safonov, préféré à Gigio Donnarumma pour la deuxième fois d’affilée. Le pressing agressif de Kingsley Coman a permis aux Bavarois de gratter le corner, botté rentrant par Joshua Kimmich et claqué avec vigilance par le gardien russe (5e). Le dernier rempart parisien a fait monter ses gants en température en s’interposant sur l’enchaînement contrôle poitrine – frappe de Jamal Musiala (7e), puis en repoussant (sans rassurer) la tentative de Leroy Sané au sol (12e). En jambes (comme souvent) face à son ex, Coman a accentué la pression en effaçant trois adversaires pour s’infiltrer dans la surface, mais sa lourde frappe a flirté avec la lucarne sans l’attraper (28e). Les coups de boutoir ont fini par payer sur un corner de Kimmich : cette fois, Safonov a raté sa sortie aérienne, et Kim Min-jae n’a eu qu’à pousser le ballon de la tête (1-0, 38e).

Sur le fil du rasoir, le Russe a aggravé son cas avec une relance en forme de cadeau pour Harry Kane, qui a cependant buté sur lui (41e). Coman, lui, a poursuivi son travail de sape en glissant le ballon juste au-dessus du but au bout d’un duel de costauds avec Achraf Hakimi (41e). Sané a pris le relais avec deux tirs supplémentaires dans le temps additionnel, non cadré pour le premier (45e+2), facile pour Safonov pour le second (45e+3). Et de l’autre côté ? Presque un no man’s land, malgré quelques situations où le pressing parisien a failli porter ses fruits. Ousmane Dembélé s’est retrouvé à trois reprises en position de frappe sur son pied gauche : le tacle de Leon Goretzka est d’abord venu gâcher ses plans (8e), puis le Normand, plein axe, n’a eu besoin de personne pour envoyer un tir de poussin droit dans la niche de Neuer (20e), avant de tester les réflexes du champion du monde allemand de près (32e). Les quelque 3000 supporters parisiens ont aussi frissonné lorsque le centre de Fabián Ruiz est arrivé jusqu’à Warren Zaïre-Emery… qui a totalement manqué son plat du pied (29e). Trop gentil et pas assez tueur, comme pour résumer le premier acte de ses coéquipiers.

Vigilance rouge

Déjà mal engagés, les Parisiens ont alourdi leur charge en jouant plus de 30 minutes en infériorité numérique. Dembélé a voulu récupérer le ballon après une frappe contrée par la défense, mais n’a rien gagné d’autre que son deuxième carton jaune du soir avec un tacle maladroit sur Alphonso Davies (56e). Coman a néanmoins eu la délicatesse de ne pas tuer le suspense en tirant au-dessus, au grand dam de Kane, qui se voyait déjà ajouter une passe décisive à ses stats (66e). Le PSG, miraculé, a encore eu très chaud quand Jamal Musiala a fracassé le poteau (74e).

Seule alerte sur la cage bavaroise : un coup franc de Lee Kang-in effleuré par Nuno Mendes (65e). Manuel Neuer a finalement pu enchaîner un huitième clean sheet et franchir le cap des 650 minutes d’invincibilité en toute tranquillité. Maigre lot de consolation dans cette soirée morose : le retour sur les terrains de Gonçalo Ramos, après trois mois d’absence. Toujours hors des clous pour accéder aux barrages avec un point de retard sur le 24e et dernier qualifié, en attendant les matchs de mercredi, les Parisiens n’auront pas d’autre option que de gagner dans deux semaines à Salzbourg. Sous peine de finir par se brûler.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Davies, Upamecano, Kim, Laimer – Kimmich, Goretzka – Sané (Olise, 72e), Musiala (Müller, 77e), Coman (Gnabry, 72e) – Kane. Entraîneur : Vincent Kompany.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery (Lee, 65e), Vitinha, Neves – Ruiz (Asensio, 83e), Barcola (Ramos, 72e), Dembélé. Entraîneur : Luis Enrique.

Les notes du PSG