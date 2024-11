Jules Koundé s’explique sur la tenue des joueurs de l’équipe de France

AT le Jeudi 14 Novembre à 14:12 Article modifié le Jeudi 14 Novembre à 15:10

Tout ça pour une histoire de fermeture éclair.

À chaque fois, la même rengaine : l’arrivée des joueurs de l’équipe de France est un véritable défilé de mode. Et à chaque fois, ce bal de tenues excentriques a le don d’agacer les vieux esprits. Il y a plus d’un mois, Jean-Michel Larqué et Jérôme Rothen avaient piqué une crise sur les choix vestimentaires des Bleus : « C’est un cirque ! », avait notamment lancé l’ancien Monégasque. Des critiques que Jules Koundé s’était empressé de tourner en dérision sur les réseaux sociaux.

Appelé de nouveau par Didier Deschamps, le Barcelonais a pris le temps de s’expliquer de vive voix sur la question, dans le podcast The Bridge animé par son pote Tchouaméni. « On a vu une polémique la dernière fois en sélection », a lancé ce dernier au micro, entouré de Jules Koundé, donc, et d’Ousmane Dembélé, lui aussi invité dans l’émission. « Je sais que maintenant les gens attendent avec impatience de savoir comme je vais arriver. Si ça va être excentrique ou pas », commente le piston droit, maillot vintage de Sochaux sur le dos.

L’avis de Jules Koundé & Tchouaméni sur la polémique des tenues 🇫🇷 ( Ousmane s’est désolidarisé 😭) pic.twitter.com/Rq0pPrEV5R — LONGUE VIE À TOUS MENNÉS ❤️ (@CaminoTV) November 13, 2024

Si l’ailier du PSG a fait un signe de croix avec ses bras, refusant de s’embarquer dans ce traquenard, Jules Koundé ne s’est pas défilé face aux attaques : « Je pense qu’il y a des manières de faire. Très souvent dans les médias, c’est fait de manière irrespectueuse. Je pense que chacun vient comme il le sent. C’est juste un manque d’ouverture d’esprit. De temps en temps, c’est bien de répondre pour faire entendre ton point de vue. »

Clairement deux mondes qui s’affrontent.

