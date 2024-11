Leader selon Deschamps, tricheur aux cartes selon ses coéquipiers.

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match de Ligue des nations entre la France et Israël au Stade de France, Didier Deschamps est apparu légèrement moins crispé face à la presse qu’il ne l’était deux jours plus tôt au moment d’annoncer sa liste de 23 joueurs. Amené à préciser le rôle du capitaine N’Golo Kanté, qui l’a précédé au micro quelques minutes plus tôt, DD a rappelé que le joueur d’Al-Ittihad « a toujours été un leader » en EDF même sans brassard au biceps, « son rôle moteur sur le terrain » lui conférant « une véritable reconnaissance dans le vestiaire » en dépit de ses rares prises de paroles.

Focus malgré le contexte

Également interrogé sur le contexte pesant autour de la rencontre, marqué par le conflit israélo-palestinien, DD a tenu à confirmer que si « personne au sein de l’équipe de France ne peut y rester insensible », le staff faisait en sorte de « préparer le plus normalement possible » le match de jeudi, de manière à « valider l’objectif d’une qualification pour les quarts de finale » de la Ligue des nations. À nouveau questionné sur le cas Mbappé, Deschamps a une nouvelle fois botté en touche, implorant les journalistes « de laisser Kylian tranquille ».

Place (enfin) au football.

N'Golo Kanté va retrouver le brassard des Bleus