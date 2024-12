On connaît la nouvelle terreur des supporters

Dommage, Gil Avérous se disait pourtant pro-supporters…

Remaniement ministériel oblige, François Bayrou a nommé son équipe pour gouverner et le Ministère des Sports fait partie de ceux qui voient leur organigramme chamboulé. Exit Gil Avérous et bienvenue donc à Marie Barsacq. Elle était lors des neufs dernières années, directrice de l’Impact et de l’Héritage des JO 2024 au sein du Comité d’organisation, après avoir passé dix ans au CNOSF. Surtout elle connaît assez bien le monde du foot, puisqu’elle a été membre du comité exécutif de la fédération, en charge du football amateur, en 2018, et a fondé l’Institut de Formation du Football.

Puisque le fou du Puy est resté en poste, les tribunes hexagonales vont continuer à garder la ceinture bien serrée et ont intérêt à la jouer relativement tranquille. Si Barsacq devrait avoir nombre de dossiers importants dans les prochains mois, nul doute que le brûlant sujet des tribunes et des supporters devrait arriver rapidement sur son bureau.

Une ministre avec « Bar » dans son nom, ça devrait plaire aux supporters non ?

