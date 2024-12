Le big up de Philippe Diallo à François Letexier, meilleur arbitre du monde

Le patron du rectangle vert.

Fraîchement couronné comme le meilleur arbitre du monde en 2024, François Letexier a ajouté de la lumière sur l’arbitrage français. Devenant le premier arbitre français récompensé par l’IFFHS depuis Michel Vautrot, lauréat en 1988 et 1989, l’arbitre de 35 ans a reçu les félicitations de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football.

Diallo salue la performance de Letexier

Ayant coupé le sifflet à des pointures comme Slavko Vinčić, Daniele Orsato ou son compatriote Clément Turpin, François Letexier a été félicité par Diallo. « J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à François Letexier pour avoir été désigné meilleur arbitre du monde en 2024 par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football, exprime le président avant d’évoquer l’impact de cette distinction. Ce titre est également une forme de reconnaissance internationale de la qualité de l’arbitrage de François Letexier, et plus globalement de celui de la FFF »

Si la LFP ne profite pas de ces cracks du carton sur les pelouses françaises pour faire gonfler les droits tv, on n’y comprend plus rien…

