Le Panathinaïkos et le football grec pleurent la légende Dimitris Domazos

Le monde du football grec est en deuil après le décès de la légende Dimitris « Mimis » Domazos, ce vendredi. Il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de la nation hellénique. Âgé de 83 ans, l’ancien milieu offensif a succombé à un arrêt cardiaque subi dans la journée de mercredi.

Selon le Greek Herald, Domazos a été transporté à l’hôpital de la Croix-Rouge après s’être écroulé lors d’une balade dans le nord d’Athènes. Il s’est éteint deux jours plus tard. Le club du Panathinaïkos a rendu hommage à son « Général » sur son site internet : « L’inégalable Domazos, le “général des généraux”, notre Mimis bien-aimé, n’est plus parmi nous. Mais son étoile brillera à jamais et servira de guide aux nouvelles générations du Panathinaïkos. »

Il était de la finale de C1 en 1971

L’artiste a remporté neuf championnats, trois coupes domestiques et une Coupe des Balkans entre 1959 et 1978 avec le Pana. Le point culminant de sa carrière est sans aucun doute la finale de la Coupe des clubs champions disputée en 1971, à Wembley. Malgré la défaite contre l’Ajax de Cruyff et Neeskens, ce match a marqué l’histoire du football grec.

C’est encore à ce jour la seule équipe du pays à s’être hissée en finale de la C1. Avec 165 buts marqués en près de 600 matchs joués avec les Trèfles, Mimis Domazos a fait passer le football de son pays dans une autre dimension.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί σήμερα την απώλεια του κορυφαίου των κορυφαίων, του Μίμη Δομάζου. Είναι μία ημέρα πένθους για τον σύλλογο. Ο εμβληματικός Στρατηγός του Παναθηναϊκού μας πέρασε στην αιωνιότητα. https://t.co/86PaQRLsQ2 pic.twitter.com/5X1rZc60NN — Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2025

Faites-lui une place sur l’Olympe !

