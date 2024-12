Quatre mois de suspension pour le coach du PAOK après une bagarre

Deux heures du mat sur le parking d’Auchan faudrait qu’on se voie.

Les derbys en Grèce, c’est toujours chaud. Mais cette fois, ce ne sont pas les ultras, mais Răzvan Lucescu, coach du PAOK, qui a franchi la ligne. Après la défaite 1-0 face à l’AEK Athènes, l’entraîneur roumain a été filmé en pleine tentative d’expédition punitive contre des supporters adverses dans le parking du stade, comme rapporté par le Daily Mail.

Punition collective

Vidéo à l’appui, on voit l’entraîneur quitter le bus en trombe pour confronter un supporter de l’AEK dans le parking du stade. La provocation ? Un maillot brandi sous son nez. Malgré les efforts de son staff et l’intervention des policiers, le coach roumain n’a rien voulu entendre.

Sanction immédiate : quatre mois de suspension pour Lucescu, 15 000 euros d’amende pour chaque membre de son staff, et 30 000 euros pour le PAOK. Dans une Super League grecque déjà marquée par des derbys explosifs et des huis clos imposés par le gouvernement, ce nouvel incident ne fait que confirmer les tensions en tribunes… et en dehors.

Rendez-vous pour le deuxième acte à Orly.

