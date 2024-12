À peine arrivé, Willian quitte déjà l’Olympiakos

La Grèce sans tik-itaka.

Quatre mois à peine après son arrivée au Pirée, l’international brésilien Willian (36 ans) quitte déjà l’Olympiakos. Selon les informations de plusieurs médias grecs ainsi que de Fabrizio Romano, l’ancien attaquant de Chelsea, Arsenal et Fulham aurait convenu ce lundi d’une rupture de contrat à l’amiable avec le club grec.

🚨👀 Willian has just terminated his contract at Olympiacos, available as free agent.

Former Chelsea, Arsenal and Fulham winger will now be ready for new chapter. pic.twitter.com/cLD9AorAIp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2024