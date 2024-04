C4 : Bruges en patron à Salonique, l’Olympiakos sort Fenerbahçe aux tirs au but

Pendant ce temps-là, Lille peut ressasser…

Connu comme un des stades les plus intimidants du continent, le Toumba Stadium a perdu toutes ses couleurs ce jeudi, tout autant que son PAOK, liquéfié dans son antre contre le Club Bruges (0-2). Les Bleu et Noir ont fait la différence en une mi-temps, avant de gérer leur avantage, de trois buts en cumulé après le succès minimal du match aller. Le Dikéfalos n’a rien pu faire face à Ferran Jutglà, bomber catalan auteur d’un doublé de renard des surfaces pour tromper la vigilance de Dominik Kotarski. Dans le dernier carré, les Belges de la Venise du Nord retrouveront la Fiorentina.

À Istanbul, dans un Fenerbahçe-Olympiakos une nouvelle fois tendu au maximum, ce sont les Grecs qui ont pris le meilleur aux tirs au but sur leurs hôtes, malgré l’unique but dans le jeu inscrit par İrfan Can Kahveci en début de match (1-0, 2-3 aux TAB). Fait rare, Dušan Tadić a manqué son tir au but. Pas plus de réussite pour Cengiz Ünder ou Youssef El-Arabi, côté Thrýlos. Et c’est Leonardo Bonucci qui a loupé le penalty décisif. Ou plutôt Konstantinos Tzolakis l’a arrêté…

Mathieu Valbuena peut jubiler.

PAOK 0-2 Club Bruges

Buts : Jutglà (33e et 45e) pour les Blauw en Zwart

Fenerbahçe 1-0 (2-3 aux TAB) Olympiakos

But : Kahveci (11e) pour les Sarı Kanaryalar

Expulsion : Ntoi (120e+4) pour le Thrýlos