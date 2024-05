L’Olympiakos assomme Aston Villa, avantage Fiorentina contre Bruges

Pas mal, non ? C’est la C4.

Les demi-finales allers de Ligue Europa Conférence ont offert une soirée folle ce jeudi. L’Olympiakos a pris une belle option pour la finale en s’imposant à Villa Park (2-4). Auteurs de huit tirs dont cinq cadrés, les Grecs ont fait preuve d’un réalisme hallucinant, à l’image du héros Ayoub El Kaabi, qui a planté un triplé (16e, 29e, 56e). Santiago Hezze a ensuite corsé l’addition (67e). Aston Villa, qui était revenu à 2-2 grâce à Ollie Watkins (45e+1) et Moussa Diaby (52e), sera condamné à l’exploit au Pirée jeudi prochain.

La Fiorentina, elle, a arraché une victoire largement méritée contre le Club Bruges (3-2). À domicile, la Viola a mené deux fois au score grâce à Riccardo Sottil (5e) et Andrea Belotti (37e). Les Belges sont néanmoins revenus à chaque fois, par un penalty de Hans Vanaken (17e), puis par Igor Thiago (63e). Les Italiens ont longtemps été frustrés, d’autant plus qu’ils ont joué une demi-heure en supériorité numérique du fait de l’expulsion de Raphaël Onyedika (61e). Leurs efforts ont néanmoins payé dans le temps additionnel, lorsque M’Bala Nzola leur a offert la victoire, et un précieux avantage avant le match retour (90e+1).

Il suffira de ne pas se gaufrer à Bruges.