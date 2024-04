Pronostic Aston Villa Olympiakos : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue Europa

Aston Villa fait le taf face à l’Olympiakos

En Conference League, le grand favori pour le titre est désormais Aston Villa. La formation anglaise réalise une superbe saison, dispose de moyens supplémentaires par rapport à ses adversaires et est entraîné par Emery, qui a connu de multiples succès sur la scène européenne. Premier de son groupe de qualification, le club de Birmingham s’est qualifié directement pour les 8es de finale où il s’est défait de l’Ajax d’Amsterdam (4-0 en cumulé). En quart, les Villans ont connu plus de difficultés face à une valeureuse formation de Lille. Le club de Birmingham doit sa qualif’ à son portier champion du monde Martinez, décisif lors des tirs aux buts. Dans le dernier carré de l’EL, Villa est également en ballotage favorable pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. En effet, la bande à Emery occupe la 4e place de PL avec 7 points de plus que Tottenham, 5e. Le week-end dernier, les Villans ont signé un très bon début de match face à Chelsea, avant de baisser le pied en seconde période (2-2). Pour affronter l’Olympiakos, Emery compte sur les Watkins (meilleur buteur), Diaby, McGinn, Douglas Luiz ou Digne. Sorti touché contre les Blues, Tielemans devrait manquer ce rendez-vous mais il n’est pas un titulaire indiscutable.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Olympiakos n’était pas attendu à ce stade de la compétition. En effet, le football grec semble sur le déclin depuis plusieurs saisons. Troisième de son groupe de C3 en première partie de saison derrière tout de même West Ham et Fribourg, le club grec avait été rebasculé en Conference League où il a dominé Ferencvaros en barrage. Ensuite, la formation grecque a subi une lourde défaite à domicile face au Maccabi Tel Aviv (1-4) avant de réussir un exploit au retour contre le club israélien (1-6). L’Olympiakos a de nouveau bataillé en quart de finale face à un Fenerbahce ambitieux pour décrocher sa place en demi-finale lors des tirs aux buts. Dans cette rencontre, Ntoi a été exclu et sera donc absent en Angleterre. Sur la scène nationale, le club du Pirée lutte pour une place européenne avec un point de retard sur le Paok et le Pana. Dans cette formation dirigée par Mendilibar (vainqueur de la C3 avec le FC Séville l’an passé), on retrouve les Portugais André Horta (frère de Ricardo), Podence, Chiquinho, Martins ou Vezo, mais aussi l’ancien Stéphanois Retsos, et les Marocains El Araby et El Kaabi. A Villa Park, Aston Villa devrait prendre une option sur la qualif’ en prenant le meilleur sur l’Olympiakos.

► Le pari « Victoire Aston Villa » est coté à 1,38 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 238€ (138€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Watkins buteur » est coté à 2,02 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 302€ (202€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa – Olympiakos :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Olympiakos encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !