Pronostic Brest Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest domine Reims

Brest réalise une saison incroyable et lutte pour décrocher une place en Ligue des Champions. En s’imposant il y a 15 jours à Rennes, l’équipe dirigée par Eric Roy a assuré sa place dans une compétition européenne. Sous pression de Lille, le club breton a réalisé une pas si mauvaise affaire le week-end dernier en étant tenu en échec par Nantes (0-0) puisque le LOSC. Ce vendredi, les Brestois ont l’opportunité de mettre la pression sur le LOSC et doivent pour cela s’imposer à domicile face à Reims. Lors de ses 4 dernières réceptions, Brest ne s’est imposé qu’une seule fois à Francis le Blé face à Metz (4-3). Pour cette réception de Reims, Roy devrait pouvoir compter sur un effectif au complet avec le retour de Le Cardinal, qui a purgé sa suspension. Pour tenter de s’imposer, le club breton peut compter sur ses hommes forts, Camara, Del Castillo ou Mounié, mais Lees-Melou est forfait.

En face, Reims finit difficilement la saison avec une seule victoire lors des 8 dernières journées, obtenue à domicile face à Metz. Après avoir perdu à Strasbourg et à domicile contre Montpellier, la formation champenoise est de nouveau passée au travers à Clermont (4-1). A la suite de ce revers, les dirigeants rémois ont pris la décision de se séparer de Will Still qui avait déjà annoncé qu’il quittera le club à l’issue de la saison. Le technicien belge devrait partir entraîner en Angleterre. Pour cette avant-dernière journée de championnat, les joueurs rémois vont vouloir terminer sur une bonne note avec désormais Samba Diawara sur le banc. Exclu à Clermont, De Smet sera l’un des rares absents du côté des Champenois. Toujours en lice pour le podium, Brest devrait profiter des difficultés rémoises pour s’imposer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

