Reims sauve la mise à Brest

Stade de Reims 1-1 Stade brestois

Buts : Balogun (90e) pour Reims // Lees-Melou (6e) pour Brest

Pas de vainqueur, entre les deux Stades.

Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir les soldats de Will Still trouver le chemin des filets et ainsi sortir du piège tendu par de valeureux Brestois, dans le cadre de la 30e journée de la Ligue 1 (1-1). Un match nul qui n’arrange, comme souvent, aucune des deux équipes. Après les défaites de Nice (face au PSG, 0-2), Rennes (face à l’OL, 3-1), Lille (à Angers, 1-0) et avant le face-à-face entre Lorient et Marseille, Reims avait en effet l’occasion de prendre des points précieux dans la course à l’Europe. Opération manquée.

De leur côté, les joueurs d’Éric Roy peuvent rentrer à la maison avec la grimace au bout des lèvres. Dominés pendant toute la seconde période, les visiteurs étaient à deux doigts de prendre trois points importantissimes dans la lutte pour le maintien après le coup de casque de Lees-Melou sur un centre de Le Douaron dans les premières minutes de la partie (0-1, 6e). Impérial pendant de longues minutes, Bizot a finalement craqué sur penalty dans le temps additionnel : auteur d’une intervention tardive dans la surface sur Zeneli, Lala a provoqué le péno et a vu Balogun inscrire le but de l’égalisation en toute fin de partie (1-1, 90e). Après la victoire d’Auxerre face à Troyes (1-0) et celle de Toulouse à Montpellier (1-2), les trois points auraient permis de souffler un peu.

D’autant plus que Brest reçoit Nice, le week-end prochain.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket (Busi, 76e), Agbadou, Abdelhamid (cap.), De Smet (Zeneli, 81e) – Matusiwa, Cajuste (Maolida, 65e) – Ito, Munetsi (Sierhuis, 76e), Flips (Van Bergen, 65e) – Balogun. Entraîneur : Will Still.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet (cap.), Brassier, Locko – Lees-Melou – Honorta, Belkebla, Camara (Fadiga, 71e), Le Douaron (Magnetti, 82e) – Mounié (Del Castillo, 71e). Entraîneur : Éric Roy.