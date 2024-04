Brest répond aux accusations de ses joueuses sur leurs conditions de travail

C’est la tempête à Brest.

Les joueuses du Stade brestois, actuellement sixièmes du groupe A en troisième division féminine, ont publié ce mercredi une lettre virulente à l’égard de leur employeur, dénonçant des conditions de travail déplorables et menaçant même de faire grève. Des irrégularités sur les fiches de paie et des contrats signés en retard sont ainsi signalés, de même que des conditions de logement insalubres pour certaines joueuses, des déplacements mal organisés ou encore un manque cruel de matériel. Le club breton a réagi ce jeudi via un communiqué, expliquant accorder autant d’importance à sa section féminine que masculine.

« Surpris par les faits évoqués, le Stade brestois s’est immédiatement rapproché de l’UNFP et s’engage à prendre toutes les mesures possibles si des manquements contractuels n’ont pas été respectés sur les cinq contrats fédéraux que compte l’effectif, explique ainsi le communiqué. Dans l’attente des résultats d’une enquête interne menée pour établir la véracité des propos, Brest ne fera aucun autre commentaire sur la situation actuelle. »

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : C'est avec surprise que le Stade Brestois 29 a pris acte de la lettre ouverte des joueuses de l’équipe D3 féminine publiée ce mercredi soir. 🔗 https://t.co/endmoL8IWa pic.twitter.com/7Xt2VWJJt9 — Stade Brestois 29 (@SB29) April 25, 2024

Des défaites en Ligue 1, des problèmes de stade pour l’Europe et maintenant cette affaire : Brest en voit décidément de toutes les couleurs cette semaine.