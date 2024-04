Les féminines de Brest dénoncent des conditions de travail déplorables dans une lettre ouverte

Tonnerre à Brest.

L’équipe féminine du Stade brestois 29, actuellement 6e du groupe A en troisième division, a publié ce jeudi une lettre assassine à l’égard de la gestion du club. « L’ensemble du groupe de D3F du Stade brestois 29 éprouve leur ras de bol ! », commence ainsi le communiqué. Dans un long texte s’étendant sur deux pages, les Bretonnes dénoncent tout un tas de conditions indignes, notamment en ce qui concerne les salaires, dont les montants ne sont pas toujours respectés et avec des primes de matchs inconstantes. « Certains contrats ont été signés cinq mois après l’arrivée des filles au club, explique-t-on dans la lettre. Elles ont dû subvenir à leurs besoins, loin de leur famille, sans le moindre revenu. Lors de la signature de leur contrat, cinq mois après, le montant était inférieur à ce qui a été dit à leur arrivée. L’ensemble du staff s’est cotisé pour les aider financièrement. »

Les Brestoises dénoncent aussi les logements insalubres dans lesquels certaines joueuses vivent, les conditions déplorables des déplacements, l’absence de repas lors de leurs arrivées à l’hôtel ou encore le manque cruel de matériel. « Malgré nos nombreuses sollicitations en interne afin de faire changer les choses, on nous ment en nous laissant espérer, conclut le communiqué. Mais les semaines passant, notre situation extrasportive devient insupportable. Cela ne peut plus durer ainsi ! Nos performances individuelles et collectives ainsi que notre bien-être physique et mental sont affectés. Nous ne sommes pas respectées. » La lettre se termine sur fond de menaces : « La révolte et la grève couvent ’ »l’autre Stade brestois 29″. Stop à la démocrature. »

🔴 Salaires incomplets, logements insalubres, déplacements payés par le staff… Footeuses révèle la lettre ouverte des joueuses de Brest (D3 féminine). 📃 La révolte et la grève couvent « l’autre Stade Brestois 29 ». 😡 pic.twitter.com/Z6r4532t42 — Footeuses (@foo_teuses) April 24, 2024

Autant dire que, pour elles, la course à l’Europe n’est pas le sujet.