L’après-midi de Reims a viré au cauchemar en cinq minutes ce samedi. Opposé à Strasbourg, les Rémois ont ouvert le score avant de voir les locaux égaliser, quelques minutes avant l’expulsion d’Amadou Koné. À dix contre onze, Reims a fini par céder en seconde période, et s’incliner 3-1. Un mauvais résultat qui a rendu fou Will Still après le coup de sifflet final. « On a failli collectivement. D’un scénario parfait, on a transformé ça en cauchemar en commettant un suicide collectif, tout simplement », a-t-il lâché au micro de Prime Vidéo.

Le technicien belge a expliqué que le carton rouge n’avait été que le début des événements contraires pour son équipe, puisqu’il a été informé à la mi-temps que Junya Ita était malade. Il a donc été « obligé de le sortir parce qu’il n’y a plus rien, le réservoir est vide ». Au même moment, le docteur lui dit que « Reda (Khadra) ne va pas pouvoir tenir 90 minutes ». « Au final, ça devient un cauchemar intergalactique. Pour être honnête, ça me flingue la tête », a-t-il conclu.

Reims à la merci de Rennes, Marseille et Lyon.

Strasbourg retourne Reims comme une crêpe