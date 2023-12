Reims débouche Strasbourg et sécurise le top 5

Stade de Reims 2-1 RC Strasbourg

Buts: Richardson (10e) et Perrin CSC (42e) pour Reims / Gameiro SP (88e) pour le RCSA.

Il y a de quoi sabrer une bouteille de champagne.

Pour l’ouverture de cette 14ème journée de Ligue 1 2022-2023, le Stade de Reims s’est remis dans le sens de la marche à Auguste-Delaune. Après deux défaites consécutives en championnat, les hommes de Will Still ont fait preuve de réalisme offensif face au Racing Club de Strasbourg. Pourtant, les Alsaciens se sont procurés la première occasion de but du match, mais Emmanuel Emegha a manqué le cadre (9e). Dans la minute suivante, Amir Richardson n’a pas tremblé pour ouvrir le score d’une reprise du pied gauche après un joli travail de Mohamed Daramy (10e, 1-0).

Désireux de répondre, le RCSA s’est illustré grâce à Habib Diarra, mais Yehvann Diouf a repoussé le danger sur sa droite (34e). Une nouvelle fois, les visiteurs ont vu ce manque d’efficacité sanctionné par un deuxième but, Loïc Perrin taclant malheureusement le ballon dans ses propres buts après un rush dévastateur de l’insaisissable Daramy (42e, 2-0). Sans plusieurs parades de Matz Sels devant Junya Ito (45e, 71e), le suspense n’aurait pas perduré jusque dans les dernières minutes de la rencontre. Accroché par Thibault De Smet, Ângelo a obtenu un penalty, transformé par Kévin Gameiro (88e, 2-1). Hélas pour l’escouade de Patrick Vieira, Reims n’a pas craqué une deuxième fois. Grâce à ce septième succès de la saison en Ligue 1, le Stade de Reims s’assure de rester cinquième à l’issue du week-end.

Pour Strasbourg en revanche, il faudra se consoler avec une bonne choucroute.

Stade de Reims (3-1-4-2): Y.Diouf – Abdelhamid, Okumu, Agbadou – Matusiwa – Teuma (Nakamura, 78e), Richardson (A.Koné, 92e), De Smet, Busi – Ito (Khadra, 85e), Daramy (Diakité, 78e). Entraîneur: Will Still.

RC Strasbourg (4-2-3-1): Sels – Guilbert, Perrin, Nyamsi (A.Sylla, 13e), Senaya – I.Doukouré (I.Sissoko, 75e), Mwanga (Ângelo, 63e) – H.Diarra, Bakwa (Mothiba, 75e), Gameiro – Emegha. Entraîneur: Patrick Vieira.

