Yunis Abdelhamid va quitter Reims en fin de saison

L’histoire d’amour aura duré sept ans.

Véritable patron de la défense du Stade de Reims depuis bientôt sept ans, Yunis Abdelhamid va quitter la Champagne à l’issue de la saison. « Mon histoire avec Reims va s’arrêter. Mon avenir avec Reims va s’arrêter en fin de saison… Le club m’a indiqué que je ne serai pas prolongé. On a passé sept belles saisons ensemble. Nos chemins vont se séparer, a révélé le défenseur marocain dans les colonnes de L’Équipe. Il y a toujours une petite tristesse, c’est le football, on doit l’accepter. J’ai passé sept ans à Reims, où j’ai été plutôt régulier avec des bons résultats. Quand j’apprends après le match à Lorient que je ne serai pas prolongé, ça m’a mis un petit coup derrière la tête. »

Pas question pour autant pour l’international marocain de 36 ans d’envisager une fin de carrière. « Tant que je prends du plaisir à m’entraîner et à jouer, je ne me mets aucune limite. J’ai encore la flamme en moi, a-t-il encore affirmé. Je me sens encore de continuer à haut niveau et je jugerai en fonction des opportunités. Je ne mets aucune barrière ou limite. Pour l’instant, c’est encore un peu loin, et je ne contrôle pas tout. Je ne ferme aucune porte… »

Quitte à enfoncer des portes ouvertes.