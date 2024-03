Le Stade de Reims tient tête au PSG

PSG 2-2 Reims

Buts : Abdelhamid (17e, C.S.C.) & Ramos (19e) pour Paris // Munetsi (6e) & Diakité (45e) pour Reims

Kylian Mbappé a fait rugir le Parc des Princes six fois, ce dimanche midi : lorsqu’il est sorti du banc pour partir à l’échauffement (65e), qu’il est revenu enlever sa chasuble (71e), qu’il a fait son entrée (73e), qu’il a enroulé un ballon à quelques centimètres de la lucarne (84e), que sa reprise dans la demi-lune, sur un centre de la fusée Ousmane Dembélé, a terminé dans la niche de Yehvann Diouf (90e) et enfin qu’il a manqué sa tentative de retourné (90e+2). Mais il n’a pas su réaliser la seule chose qu’attendait le public parisien, à savoir plier ce match face à de coriaces Rémois. Cinq jours après avoir éteint Saint-Sébastien, Kyks – remplaçant au coup d’envoi, pour une obscure histoire de météo – n’a pu éviter ce troisième nul de suite en Ligue 1 pour le futur champion de France (2-2), remanié avant la réception de Nice en quarts de Coupe de France mercredi.

Mal réveillé au coup d’envoi – sifflé à 13 heures –, Paris a foiré son début de match, avec un centre de Junya Ito sur lequel Keylor Navas a décidé de ne pas intervenir, et Achraf Hakimi a joué au con, permettant à Oumar Diakité de servir Marshall Munetsi (0-1, 6e), lequel terminera d’ailleurs la partie avec des crampes. Plus tard, sur le deuxième but des visiteurs, c’est Lucas Beraldo qui a débranché le cerveau, laissant Diakité piquer et profiter de la passe laser d’Emmanuel Agbadou pour conclure d’un plat du pied (2-2, 45e) : auteur d’un but et d’une offrande dans ce premier acte, l’international ivoirien avait également été bloqué in extremis par Danilo, quelques minutes plus tôt (36e).

189 – Yunis Abdelhamid avec Reims en Ligue 1 avant cette interview : 189 matches, 1 CSC, 0 erreur amenant à un but. Yunis Abdelhamid avec Reims en Ligue 1 depuis cette interview : 3 matches, 1 CSC, 1 erreur amenant à un but. Destabilisé. #PSGSDR https://t.co/KA2qNFjXbs — OptaJean (@OptaJean) March 10, 2024

Entre ces deux pions, Gonçalo Ramos s’est procuré trois grosses occasions (11e, 15e et 16e) avant de réussir à inverser le score, en deux minutes, grâce à deux buts moches inscrits avec le concours de la charnière centrale rémoise : le premier, sur un corner botté par un Hakimi revigoré (1-1, 17e), se révélera finalement être un CSC du pauvre Yunis Abdelhamid, qui avait déjà coûté le match à son équipe contre Lille la semaine passée. Le deuxième, une frappe à l’arrache déviée par Agbadou, sera bel et bien accordé au Portugais (2-1, 19e). Après le déploiement des banderoles de cinéphile du virage Auteuil adressées aux instances, à la pause (voir ci-dessous), Paris n’a que trop rarement réussi à accélérer.

Efficace et combative, l’équipe de Will Still, déjà venue prendre un point dans la capitale l’an passé (1-1) et bien installée dans le ventre mou du championnat cette saison, aurait presque pu faire le coup parfait si Agbadou était parvenu à redresser sa tête (59e). Pour le reste, Diouf s’est montré solide (devant Hakimi à la 31e ou Lee Kang-in à la 63e). Et le Parc, qui n’avait pas la tête à ça, n’a même pas salué le retour de Benjamin Stambouli porte de Saint-Cloud (83e), sept ans et sept mois après sa dernière rencontre sous la tunique rouge et bleu.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Danilo (N. Mendes, 70e), Beraldo, L. Hernández – Soler (Dembélé, 73e), Ugarte, Zaïre-Emery – K. Lee, G. Ramos (Mbappé, 73e), Barcola (Kolo Muani, 69e). Entraîneur : Luis Enrique.

Reims (4-4-1-1) : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet (Akieme, 59e) – Ito (Stambouli, 83e), Atangana (Richardson, 73e), Munetsi, Daramy – Teuma (Khadra, 83e) – O. Diakité. Entraîneur : Will Still.