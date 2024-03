Lille piège Reims et se relance pour la Ligue des champions

Stade de Reims 0-1 Lille OSC

But : David (56e) pour le LOSC

Le LOSC veut sa C1.

Ce samedi soir, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le stade Auguste-Delaune a pu assister à une opposition entre candidats à l’Europe. Du moins sur le papier, tant le rythme de la partie entre Lille et Reims n’a pas été à la hauteur de l’enjeu. Il a ainsi fallu attendre le second acte et l’heure de jeu, pour voir Jonathan David donner de quoi célébrer à ses supporters. Profitant de la passe en retrait aussi molle qu’imprécise de Yunus Abdelhamid en direction de Yehvan Diouf, le Canadien n’a même pas tergiversé, en plaçant son plat du pied dès l’entrée de la surface (0-1, 56e). Une belle manière de s’éviter un duel risqué avec le portier adverse.

Les Lillois (41 points) conservent donc leur quatrième place, mais surtout, reviennent à un point du troisième, Monaco, et deux de Brest, actuellement dauphin du PSG et qui doit recevoir Le Havre ce dimanche. De son côté, le SDR reste huitième et à distance de la Ligue Europa, mais commence à marquer le pas.

Attention, car bientôt, il faudra commencer à regarder dans le rétro.

