Will Still : « Il ne faut pas me prendre pour un con »

Une pièce supplémentaire dans la machine.

Alors que de plus en plus de débats sur l’arbitrage fleurissent dans notre championnat, un nouvel épisode litigieux s’est déroulé à Auguste-Delaune ce samedi après-midi. Menés face à Lille, les Rémois auraient pu bénéficier d’un penalty en seconde période pour une charge de Leny Yoro dans le dos de Keito Nakamura. Mais l’arbitre du match, Jérémy Stinat, n’a rien sifflé, et le LOSC l’a finalement emporté (0-1), ce qui a eu le don d’énerver Will Still bien comme il faut. « Il paraît que ça aide de se plaindre de l’arbitrage. Tu en bénéficies parfois au match d’après, mais je ne suis pas comme ça et je ne veux pas en rajouter. Toute la France a vu ce qu’il s’était passé. Je ne suis pas dupe, et il ne faut pas me prendre pour un con non plus… », a commenté l’entraîneur après le match.

Une frustration partagée par Amir Richardson, qui a lui aussi pris la parole après la partie à ce sujet : « Il y a plein de fautes qui ont été sifflées pour rien. À un moment, dans la surface, on tire sur un joueur, le ballon part en touche, et l’arbitre leur donne le ballon. Je ne comprends pas. Ce n’est pas pour cela qu’on perd, mais cela ne nous a pas aidés. » Le tout combiné à une bourde de Yunis Abdelhamid permettant à Jonathan David d’offrir la victoire aux siens, ça faisait beaucoup d’un coup à avaler pour les Champenois.

Et les revoilà neuvièmes, dépassés par l’OM, en attendant de voir si Lens et Rennes vont s’échapper devant.