Southgate comprend les sifflets de Wembley après la défaite de l’Angleterre contre l’Islande

Le coup de chaud avant le début des choses sérieuses.

L’Angleterre a terminé sa préparation à l’Euro par une défaite inattendue face à l’Islande à Wembley, une rencontre achevée sous les sifflets de l’enceinte londonienne. « Je comprends parfaitement les huées des supporters. Nous n’avons pas assez bien joué pour les enthousiasmer pendant le match, ne pouvait que constater Gareth Southgate au coup de sifflet final. Nous avons eu quelques très, très bonnes occasions qui auraient normalement dû être concrétisées, ce qui aurait pu donner une autre tournure au match et, bien sûr, aurait affecté la confiance de l’adversaire. Mais cela aurait également pu masquer certains défauts qui étaient apparents ce soir. »

Annoncés parmi les favoris de l’Euro en Allemagne, les Three Lions vont absolument devoir corriger leurs défauts s’ils veulent remporter la compétition pour la première fois de leur histoire, le 14 juillet prochain. « De mon point de vue, j’ai beaucoup appris de ce match, mais je n’ai rien à redire sur la réaction des supporters, a poursuivi le sélectionneur anglais. Il faut presser et gagner le ballon avec intensité pour les garder avec vous pendant le match et ce soir nous n’avons pas fait cela, donc nous devons accepter la réaction telle qu’elle a été. »

L’Angleterre termine sa préparation par une défaite