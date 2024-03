Pronostic Reims Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims enchaîne face à Lille

Cette opposition du samedi après-midi entre le Stade de Reims et Lille met aux prises deux formations qui ont donné satisfaction lors de la 1re partie de saison. En effet, le club champenois se trouve actuellement en 8e position, à 2 points de la dernière place qualificative pour une compétition européenne et à 4 unités du LOSC, 5e. Le début d’année 2024 avait été compliqué pour les protégés de Will Still, entre leur élimination en Coupe de France à Sochaux, et les 4 journées consécutives sans la moindre victoire. Sur ce passage, les Rémois ont signé deux nuls face à Nantes et Lens, pour deux revers contre Toulouse et Lorient. Le week-end dernier, les partenaires de Teuma se sont repris et sont allés s’imposer au Havre alors qu’ils se sont retrouvés en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Foket. Daramy avait ouvert le score sur un exploit personnel avant de marquer sur penalty en toute fin de rencontre (victoire 2-1). Depuis quelques matchs, Reims a retrouvé tout son effectif et espère être compétitif sur cette fin de saison.

En face, Lille a réalisé 6 premiers mois d’excellente facture avec une qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence où il affrontera les Autrichiens de Sturm Graz et un top 5 en Ligue 1. Les hommes de Fonseca pourraient même espérer mieux, mais leurs performances à l’extérieur les freinent dans leur progression. En effet, les Nordistes restent sur 5 matchs loin de leur base sans le moindre succès. La semaine passée, les Lillois avaient pourtant ouvert le score à Toulouse avant de craquer en seconde période (défaite 3-1). Le coach portugais a critiqué les décisions arbitrales, mais est aussi conscient que ses hommes doivent faire mieux. La bonne nouvelle vient du retour en forme de Jonathan David, en verve lors des dernières semaines. Le Canadien est bien épaulé avec Zeghrova, Ounas, Yazıcı, tandis que Cabella est toujours blessé. Mais ce samedi, Lille devrait payer sa fébrilité en déplacement en s’inclinant de nouveau face à des Rémois déterminés à repartir de l’avant.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

