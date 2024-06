Les notes des Bleus au premier tour de l’Euro

Mike Maignan

Promis, on fera en sorte de le laisser tranquille sur la comparaison avec Lloris. Mais on ne pouvait pas faire comme si l’ancien capitaine n’avait pas, en 2022 au Qatar, défié lui aussi Lewandowski sur penalty. Pourtant loin d’être un spécialiste, il avait lui aussi stoppé la première tentative saccadée du Polonais… mais en se décollant de la ligne. Il avait lui aussi encaissé la seconde tentative. Et alors ? Si ce genre de signes peuvent emmener les Bleus jusqu’en finale, on prend !