Malgré la situation politique, les Bleus veulent uniquement se concentrer sur le football

L’Euro y nada mas !

Alors que l’équipe de France vient d’arriver en Allemagne et découvre son camp de base, Kingsley Coman et Dayot Upamecano sont déjà en conférence de presse. Interrogé sur l’actualité politique qui secoue la France pour savoir si les Bleus avaient prévu quelque chose, l’ailier du Bayern qui revient tout doucement de blessure, a rapidement mis les choses au clair, il n’y a pas de sujet chez les Bleus. « On n’en a pas parlé, mais on a dit entre nous qu’on avait une compétition à préparer qui concernait le football et on essaye de garder toute notre concentration sur le football et on ne parle pas trop de politique. »

Même son de cloche du côté de Dayot Upamecano qui s’est montré on ne peut plus clair sur le sujet : « Aujourd’hui je ne suis pas venu pour parler de ça, je préfère parler de football. » Quelques jours après l’oubli d’Eduardo Camavinga ou l’expression d’Antoine Griezmann de son envie de voter, les futures élections législatives, la dissolution de l’Assemblée nationale et les résultats des élections européennes ne semblent pas trop préoccuper l’équipe de France, du moins publiquement.

En conférence de presse, l’abstention l’emporte haut la main.

Législatives : et les Bleus dans tout ça ?