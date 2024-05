Kingsley Coman touché au genou à l’entraînement

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Didier Deschamps.

Alors qu’Aurélien Tchouaméni inquiète la presse madrilène, un autre membre de la liste de 25 de DD est dans un état préoccupant, à moins d’un mois de l’Euro 2024. De retour d’une déchirure à l’adducteur droit, Kingsley Coman s’est blessé seul, à l’entraînement, lundi, rapporte Bild. Lors d’une série de dribbles, l’ailier français s’est écroulé en se tenant le genou gauche, criant de douleur. S’il a fini par se relever, Coman a quitté la pelouse en boitant.

Kingsley Coman suffered an injury in training today. While doing some light dribbling, the Frenchman suddenly fell to the ground, held his knee and screamed loudly in pain. After some treatment, Coman was able to stand again and limped into the dressing room without help. The… pic.twitter.com/A0a4sTMMHR

