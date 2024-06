Upamecano, les Bleus en bouée de sauvetage

Depuis le début de l’année, Dayot Upamecano boit la tasse. Le défenseur du Bayern Munich a multiplié les prestations catastrophiques et les erreurs grossières en Bavière. Pourtant, Didier Deschamps insiste et garde confiance en lui. Charge au Normand de montrer qu’il ne s’est pas trompé.

À l’heure du conseil de classe, le bilan de Dayot Upamecano n’est pas bien reluisant. Une sortie dès l’heure de jeu lors de la débâcle à Leverkusen (3-0), un rouge contre la Lazio (1-0), deux cartons jaunes et un penalty concédé en 50 minutes à Bochum (3-2), un ultime naufrage collectif le 18 mai à Hoffenheim (4-2), etc. Depuis le début de l’année, le défenseur du Bayern erre comme une âme en peine sur les pelouses européennes. Des défaillances qui lui ont coûté sa place, Thomas Tuchel n’ayant pas hésité à le sortir du onze rouge. Pas idéal avant d’aborder son deuxième tournoi majeur avec les Bleus, et encore plus sur son lieu de travail en Allemagne.

Munich fonce dans le Tah

Fébrile, Upamecano n’a eu droit qu’à trois titularisations sur les treize dernières journées de Bundesliga. À trois reprises, il a même passé l’intégralité de la rencontre sur la touche – contre Mayence, Darmstadt et Dortmund. Scotché sur le banc à l’Emirates en quarts de finale allers de Ligue des champions, le Français en est sorti… à la 89e minute au match retour. Un plaisir éphémère qu’il n’a pas connu lors de la double confrontation face au Real Madrid, qu’il a passée dans le rôle d’un spectateur. Loin du niveau attendu dans un club comme le Bayern, le natif d’Évreux, arrivé en grande pompe en 2021, a dû accepter d’être déclassé.

La concurrence est rude et ne laisse forcément que peu de place aux trous d’air. De quoi remettre en cause son avenir en Bavière ? Selon Bild, le Bayern, toujours enclin à piquer chez ceux qui lui font de l’ombre, lorgne Jonathan Tah, l’un des piliers de la défense du Bayer Leverkusen. Upamecano pourrait ainsi en faire les frais et être poussé vers la sortie. Parmi les clubs intéressés pour l’accueillir figurerait Chelsea, décidément in love avec les défenseurs français, puisque Malo Gusto, Axel Disasi, Malang Sarr, Benoît Badiashile et Wesley Fofana sont déjà là.

Il faut sauver le soldat Dayot

Si Tuchel a publiquement secoué son joueur au soir de la défaite à Rome, il ne l’a pas pour autant lâché. « J’espère qu’il sait et sent qu’il a tout notre soutien. Nous connaissons son potentiel et ses qualités. Je sais personnellement à quel point il est ambitieux. En ce moment, il y a beaucoup de grosses erreurs individuelles, qui décident des matchs à ce niveau », commentait-il en avril, précisant que ces phases peuvent arriver à tout le monde, histoire de ne pas en rajouter. Didier Deschamps lui a aussi tendu la main en le titularisant au mois de mars contre l’Allemagne (0-2).

Il devrait réitérer face au Luxembourg, maintenant sa préférence pour la charnière Konaté-Upamecano, en dépit des prestations en dents de scie des deux défenseurs. « Ils se connaissent, même s’ils n’ont pas une énorme expérience commune en équipe de France, rappelait Dédé en mars. Lorsqu’ils ont joué ensemble, en pleine possession de leurs moyens, il y a eu beaucoup de répondant. » Le duo reste sur trois clean sheets sous le maillot bleu contre les Pays-Bas (4-0), l’Irlande (0-1) et la Grèce (1-0) en 2023. Fin mai, le sélectionneur rappelait l’évidence : « S’ils sont là, c’est que je considère qu’ils ont leur place. » Dédé n’est pas du genre à laisser un soldat à terre.

