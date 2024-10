Pronostic Eintracht Francfort Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Pluie de buts entre l’Eintracht Francfort et le Bayern

C’est un duel de haut de tableau entre Francfort et le Bayern Munich qui nous attend dimanche. 2e avec 1 point de moins que le Bayern, l’Eintracht s’était incliné lors de la toute 1re journée, à Dortmund (2-0), mais depuis il a tout gagné : face à Hoffenheim (3-1), Wolfsbourg (1-2), Mönchengladbach (2-0) et le Holstein Kiel (2-4). De plus, jeudi, le club d’un Ekitike en forme (5 buts depuis le début de la saison) et de retour de blessure s’est imposé en Turquie face au Beşiktaş (1-3) après son nul face à Plzeň (3-3). Il y a des buts pour Francfort en ce début de saison, comme souvent avec les clubs allemands.

Le Bayern s’est lui incliné pour son match européen, mercredi du côté d’Aston Villa en C1, alors qu’il avait atomisé le Dinamo Zagreb sur la J1 (9-2). En Bundesliga en revanche, le club munichois est donc leader et toujours invaincu. Après avoir battu Wolfsbourg (2-3), Fribourg (2-0), Holstein Kiel (1-6) et le Werder Brême (0-5), les Bavarois ont fait match nul contre le Bayer Leverkusen (1-1). Entre deux équipes globalement très en forme et à buts, on devrait voir les filets trembler des deux côtés.

