Le Bayern étrille Francfort

Bayern 4-0 Eintracht

Buts : Olise (45e+3), Ito (62e), Musiala (83e), Gnabry (90e+3) pour le Rekordmeister

Dominer rime aussi avec gagner.

Le but était simple pour le Bayern : gagner afin de mettre ses poursuivants, dont son adversaire du jour, toujours plus loin. Mission accomplie pour Vincent Kompany et ses ouailles. Avec ce succès 4 à 0, le Bayern compte désormais huit points d’avance sur son dauphin Leverkusen et seize sur Francfort qui, malgré la défaite, conserve sa troisième place.

Le roi Olise

Dominateurs mais peu efficaces lors du premier acte, les Bavarois s’en sont remis à leur magicien français, Michael Olise, pour prendre les devants. Le golden boy bavarois a attendu le temps additionnel pour tromper la vigilance de Kevin Trapp grâce au service cinq étoiles de Leroy Sané (1-0, 45e+3).

Piqués mais pas résignés, Elye Wahi et ses nouveaux coéquipiers ont tenté de réagir dès l’entame de la seconde période. Hugo Ekitike a fait parler sa vitesse en transperçant la moitié de terrain bavaroise. Mais en bout de course, il a trouvé l’ancien Marseillais au premier poteau, qui a totalement raté sa reprise (47e). Leurs esprits retrouvés, les Bavarois sont retournés assaillir la surface francfortoise avant que Hiroki Ito n’inscrive le but du break sur le corner d’Olise, buteur et donc passeur décisif (2-0, 62e).

Intouchables, les Bavarois ont continué à faire parler leur talent offensif en inscrivant deux autres buts pour parfaire leur récital offensif par l’entremise de Jamal Musiala (3-0, 83e) et Serge Gnabry dans le temps additionnel (4-0, 90e+3).

La concurrence est prévenue, le Bayern compte bien remettre la main sur la Bundesliga.

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Laimer, Dier, Kim, Ito (Davies, 63e) – Kimmich (Goretzka, 43e), Pavlović – Olise (Coman, 84e), Musiala (Gnabry, 85e), Sané – Müller (Kane, 63e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Eintracht Francfort (3-4-3) : Trapp – Collins, Tuta, Theate – Kristensen, Larsson, Hojlund (Skhiri, 46e), Knauff – Bahoya (Götze, 63e), Ekitike, Uzun (Wahi, 46e). Entraîneur : Dino Toppmöller.

Le Bayern rattrapé à Francfort, malgré ses Français