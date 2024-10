Le Bayern rattrapé à Francfort, malgré ses Français

Eintracht Francfort 3-3 Bayern Munich

Buts : Marmoush (22e & 90e+4) & Ekitike (58e) pour l’Eintracht // Kim (15e), Upamecano (38e) & Olise (53e) pour le Bayern

Une BuLi très disputée.

L’affrontement au sommet (ou presque) en Bundesliga entre l’Eintracht et le Bayern a donné une orgie de buts, dans la capitale économique de l’Union européenne (3-3). En pleine bourre offensivement, les deux formations se sont rendues coup pour coup et trois Français ont inscrit leur nom au tableau d’affichage, même si l’homme du match se nomme Omar Marmoush : auteur d’un doublé, l’Égyptien est l’actuel meilleur buteur de Bundesliga (8 pions) et semble dans la forme de sa vie.

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qbDrTEL3VZM?si=AUG-KeJxp52aPK8w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Les Bavarois ont marqué à deux reprises grâce à leurs défenseurs centraux, sur des coups de billard dans la surface. D’abord par Kim Min-jae (0-1, 15e), puis par Dayot Upamecano sur un corner joué à la vitesse de l’éclair (2-2, 38e). Entretemps, les Aigles étaient passés devant grâce à leur bomber Marmoush, trop fort dans la profondeur (1-1, 22e), et qui a même mis Hugo Ekitike sur orbite (2-1, 35e). Michael Olise a inscrit le plus délicieux caramel de la rencontre (2-3, 53e), confirmant sa forme étincelante, mais Marmoush a encore frappé en transition (3-3, 90e+4), au bout du temps additionnel.

Dire qu’en dialecte bavarois, trois matchs de suite sans victoire, on appelle ça une crise…

