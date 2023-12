L'Eintracht Francfort fait exploser le Bayern

Buts: Marmoush (12e), Ebimbe (31e, 50e), Larsson (36e) et Knauff (60e) pour les Aigles / Kimmich (44e) pour le Bayern.

Un champion d’Allemagne en titre qui subit une déculottée en mondovision, ça n’arrive pas tous les jours.

Le Bayern Munich n’avait pas connu la défaite pendant les treize premières journées de Bundesliga 2023-2024, mais cette quatorzième marche était celle de trop. Sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, les Bavarois ont souffert des assauts répétés d’une équipe désireuse de se rattraper après son élimination contre Sarrebruck en huitième de finale de la coupe d’Allemagne. Et dans les faits, cela s’est traduit par des buts à la pelle. Suite à un mauvais renvoi de Noussaïr Mazraoui, Farès Chaïbi a envoyé son tir sur le poteau mais Omar Marmoush a parfaitement croisé sa frappe pour ouvrir le score (1-0, 12e). Le feu d’artifice local a continué grâce à Eric Junior Dina Ebimbe, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain battant Manuel Neuer du bout du pied gauche (2-0, 31e), puis Hugo Larsson après avoir fait tourner en bourrique Dayot Upamecano (3-0, 36e).

3 – After 36 minutes, Eintracht Frankfurt took the earliest three-goal lead of any team in the Bundesliga against FC Bayern since Werder Bremen in their 3-1 win in Munich in May 2004 (after 35 minutes). Avalanche. #SGEFCB pic.twitter.com/RZGi7LqdNb

