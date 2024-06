En direct : Allemagne-Hongrie (1-0)

C'est un but gag ! Musiala a du temps dans l'axe et sert Gundogan, mais Orban passe devant l'Allemand. Sauf que le défenseur perd l'équilibre et la défense s'arrête, attendant sûrement un coup de sifflet. Mais ça joue et Gundogan dribble Gulacsi, avant de donner en retrait à Musiala, dont la frappe est contrée, mais rentrer avec la complicité de la barre !