À trois semaines du Clásico, Antonio Rüdiger choqué par le niveau de Lamine Yamal

AT le Vendredi 04 Octobre à 13:20 Article modifié le Vendredi 04 Octobre à 13:20

Il a tout le temps pour le martyriser.

Antonio Rüdiger sait reconnaître le talent. Et même si le joueur en question défend les couleurs du rival éternel. Invité dans l’émission The Inside Coop, le défenseur du Real Madrid s’est montré sous le charme du désormais inévitable Lamine Yamal. Éliminé à l’Euro par l’Espagne (2-1), l’Allemand n’a pas semblé rancunier vis-à-vis du crack barcelonais, élu meilleur jeune joueur de la compétition et véritable révélation de l’an passé.

« À seulement 17 ans, il fait peur »

« À Barcelone, ils ont un joueur qui a toute une carrière devant lui, reconnaît l’ancien stoppeur de Chelsea et la Roma. J’espère qu’il restera en bonne santé, car nous ne souhaitons jamais de mal à personne. Il a un grand avenir. À seulement 17 ans, il fait peur. Il faut lui donner du crédit pour ce qu’il a montré lors de l’Euro ». Du crédit, il en a, puisque que le jeune homme sera prolongé par son club jusqu’en 2030 le jour de sa majorité, 14 juillet 2025. En attendant, Antonio Rüdiger retrouvera le prodige le 26 octobre prochain, date du premier Clásico de l’année.

Espérons juste qu’il s’approche pas trop près de Yamal.

