Lamine ne veut pas se faire la malle.

Certains joueurs sont plus pressés que d’autres. Et Lamine Yamal en fait partie. Invitée de l’émission El Hormiguero ce jeudi, la pépite barcelonaise est venue en dire un peu plus sur le jeune homme qu’il est et sur sa personnalité, alors que ses débuts sont flamboyants en club et en sélection.

Forcément sondé par d’autres clubs, Yamal a d’abord clamé son amour pour le Barça, qu’il ne compte pas quitter de sitôt. « J’espère ne jamais quitter le Barça, je veux être une légende du Barça », affirme le crack, dont le contrat s’étirera automatiquement jusqu’en 2030 le jour de ses 18 ans (14 juillet 2025).

Déjà nommé au Ballon d’or

L’ailier espagnol a débuté très tôt en pro, à 15 ans et 290 jours, marquant très vite les esprits en montrant des qualités individuelles au-dessus du lot. Des premiers coups d’éclat, un sacre au dernier Euro et le statut de tête d’affiche du Barça à assumer. Nommé pour le prochain Ballon d’or, le crack n’espère rien : « Je ne pense pas avoir une chance de gagner. »

Il a également évoqué, avec humour, le cliché improbable de lui bébé porté par Lionel Messi. « La photo avec Messi quand j’étais bébé ? Je ne me souvenais pas. Ma maman a gagné un tirage au sort pour un calendrier et il y avait Leo. Il m’a donné certains de ses pouvoirs… J’ai encore beaucoup à donner. »

Le joueur frisson par excellence.

