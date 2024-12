Rubén Baraja n’est plus l’entraineur du Valence CF

Ché pas pochible…

Pourtant récemment prolongé, Rubén Baraja (49 ans) a été démis de ses fonctions d’entraineur du Valence CF, comme le club l’a annoncé ce lundi par le biais d’un communiqué officiel. L’ancien international espagnol (43 sélections) paye les mauvais résultats d’un club qui ne pointe qu’à la 19e et avant-dernière position de la Liga espagnole, avec seulement 12 unités au compteur. Les nouveaux points perdus ce week-end face au Deportivo Alavés (2-2) semblent avoir été la goutte de trop pour les dirigeants Merengots.

Véritable légende d’un club pour lequel il aura disputé plus de 360 matchs professionnel au cours de sa carrière, celui que les supporters surnomment « Pipo » avait réussi à maintenir le club Ché en première division après sa nomination au poste d’entraîneur en février 2023. Le club à la chauve-souris, qui a tenu à remercier Baraja « pour la passion, le dévouement et l’engagement dont il a fait preuve du premier au dernier jour de son mandat », a tenu à expliquer les raisons d’une telle décision : « La dynamique des résultats au cours de cette saison a nécessité une décision qui a été très difficile à prendre, mais qui a été prise dans le but de renverser la situation et d’obtenir de meilleurs résultats ».

Une lettre de licenciement ornée d’un joli Rubén : et joyeuses fêtes surtout !

