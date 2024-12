Pronostic Valladolid Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence se donne un peu d’air ?

Valence aborde cette rencontre contre Valladolid avec des atouts significatifs, face à une équipe en grande difficulté. Valladolid, lanterne rouge de la Liga, traverse une période critique, exacerbée par un climat hostile entre les supporters et l’actionnaire majoritaire Ronaldo Nazario. Enchaînant une série de six matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives face à Las Palmas (2-1), l’Atlético de Madrid (0-5) et Getafe (2-0), la dynamique des promus est inquiétante. Les absences de Cömert (suspendu), Raúl Moro (majeur avec 3 buts en Liga), Kenedy, et Amallah affaiblissent encore davantage l’équipe. Malgré tout, des joueurs comme Marcos André, Darwin Machis, et Latasa pourraient tenter de relever le défi. Dans ce contexte, Valence semble avoir une opportunité idéale pour tirer profit de la fragilité de son adversaire.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Valence traverse une période difficile sur le plan sportif et global, marquée par deux défaites consécutives (contre Majorque et le Rayo Vallecano) et un calendrier chargé avec deux matchs en retard. Les absences de Diakhaby, Correia et Foulquier, ainsi que celle de Caufriez, pèsent sur l’équipe. Cependant, le retour de Rafa Mir pourrait être un atout. Parmi les joueurs clés, Hugo Duro, auteur de 4 buts cette saison et 13 l’an dernier, apparaît comme une véritable menace offensive. Face à une équipe en difficulté, ce match pourrait néanmoins tourner en faveur de Valence, avec Duro en position de débloquer la situation.

► Le pari « Victoire Valence » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Duro buteur » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Valladolid – Valence

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Valladolid – Valence sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betclic avec le code RDJ10

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

Conditions spécifiques à Betclic : Du 10/11/2024 au 15/11/2024, inscris-toi sur Betclic avec le code RDJ10 pour remporter 10€ de Freebets (crédits de jeu non retirables). Offre valable dans la limite des 350 codes disponibles, sous réserve d’éligibilité. Offre accessible uniquement aux nouveaux clients qui n’ont pas eu de compte actif sur les 12 derniers mois.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Valladolid – Valence avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Valladolid – Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Humilié à domicile par l’Atlético, le Real Valladolid dégage son entraîneur