Le Real Valladolid licencie son entraîneur

Cocca zéro.

Au lendemain de sa défaire cinglante à domicile contre le FC Séville (4-0), le Real Valladolid a annoncé le limogeage de son entraîneur Diego Cocca après seulement sept matchs de Liga, et un match de Coupe du Roi. « Le club remercie Cocca et son staff pour leur performance en tant que Blanquioletas et leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle vie personnelle et professionnelle », peut-on lire sur le site du club espagnol.

L’ancien sélectionneur du Mexique avait été nommé le 14 décembre dernier à la tête de la lanterne rouge. Mais il n’a pas été en mesure de redresser la barre puisque Valladolid n’a gagné qu’une seule fois depuis sa nomination, contre le Real Betis (1-0) début janvier. Les sept autres rencontres s’étaient soldées par une défaite, dont la dernière qui lui a été fatale.

Son successeur connu ?

Dans son communiqué, le club précise que c’est l’actuel entraîneur de l’équipe réserve, Álvaro Rubio, qui prendra les rênes de l’équipe première dès mercredi. C’est lui qui sera donc sur le banc de Valladolid dimanche face à Bilbao, mais les Blanquioletas devraient ensuite nommer un nouvel entraîneur principal dans les prochains jours. Ce n’est en tout cas pas la première fois que Rubio fera de l’intérim cette saison : il avait déjà été sur le banc pendant trois matchs début décembre, avant la nomination de Diego Cocca (2 victoires, 1 défaite).

Le passage de Cocca aura fait pschitt.

Le Real vainqueur à Valladolid, Mbappé s’offre un triplé