Les supporters de Valladolid vont balancer leurs billets à la tête de Ronaldo

Recevoir la monnaie de sa pièce.

La fédération des clubs de supporters du Real Valladolid a annoncé une grosse initiative de protestation contre la présidence de Ronaldo Nazário, en marge du match face au FC Barcelone après la nouvelle relégation en deuxième division. Comme le rapporte le média El Dia de Valladolid, le mot d’ordre est clair : « Si Ronaldo veut vendre des billets, il en aura. 60 000 billets seront distribués aux portes du stade pour être jetés à la 12e minute du match », a indiqué l’association de peñas sur ses réseaux sociaux.

🚨💵💵 Primera inicitativa de protesta para el sábado: Si Ronaldo quiere billetes para vender, tendrá billetes. ➡️👀Se entregarán en las puertas de acceso al estadio 60.000 billetes para lanzar en el minuto 12 del partido ⬇️#RonaldoVendeYa#PucelaSomosNosotros pic.twitter.com/E3EnKovHN3 — Federación de Peñas del Real Valladolid (@fdprvalladolid) April 29, 2025

Un geste fort contre le Fenomeno, désormais accusé par une partie des supporters d’avoir déserté son poste de président, lui qui n’a plus été vu en tribune depuis la première journée de Liga. Ce mouvement de contestation symbolise le ras-le-bol général après une saison cata, durant laquelle les critiques contre la gestion du club et son propriétaire se sont multipliées. Et ce samedi s’annonce comme le point d’orgue, avec ce qui est présenté comme la dernière grande manifestation de la saison.

Il ne fallait pas recruter Darwin Machis aussi…

