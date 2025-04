Un joueur de Valladolid connaît une quatrième relégation consécutive en Liga 2

Didier Ndong a de la concurrence.

Écrasé par le Betis au Benito-Villamarin (5-1), le Real Valladolid a enfin mis un terme à son calvaire. Abandonnés par son président Ronaldo (le vrai), les Pucelanos sont condamnés à un retour immédiat en Liga 2, à cinq journées de la fin. Pire attaque et pire défense (24 buts marqués pour 81 encaissés), le club castillan traverse une saison cauchemardesque, digne de Montpellier cette année.

Tu peux être relégué une fois, tu peux être relégué deux fois…

Une mélodie que Darwin Machís connaît par cœur désormais. L’ailier vénézuélien vient de connaître sa quatrième relégation en deuxième division espagnole, en quatre saisons consécutives. Autrefois propriété de l’Empire Pozzo, il connut un beau parcours avec Grenade en Ligue Europa avant de terminer 18e lors de la saison 2021-2022. Malgré une petite escale à Juárez (Mexique), il retourne dès janvier 2023 en Espagne, pour se faire reléguer une première fois avec le Real Valladolid.

Un poil trop fort pour la D2, l’attaquant se fait prêter à Cadix pour l’exercice 2023-2024. En plus d’une condamnation pour coups et blessures sur le nouveau compagnon de son ex, Darwin réalise le coup du chapeau, les Jaune et Bleu mettant un terme à leur passage de quatre ans dans l’élite, encore à la 18e place. Le Vénézuélien va faire son retour à Valladolid, pour la saison que l’on connaît. Voilà, son prochain club est prévenu.

Darwin vient d’inventer la théorie de la relégation.

