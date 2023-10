Un joueur de Cadiz condamné pour coups et blessures

Drôle de façon de régler les conflits.

Jugé pour des faits survenus le 4 avril 2021 dans la ville espagnole de Churriana de la Vega, Darwin Machis, joueur de Cadix, est fixé sur sa sentence. Le Vénézuélien a été condamné à une amende de 9 600 euros (qui sera payée à hauteur de vingt euros par jour pendant huit mois), ainsi qu’à une interdiction d’approcher les deux plaignants à moins de cent mètres de distance et d’entrer en contact avec eux d’une quelconque manière pour une durée de deux ans.

Le joueur était jugé pour avoir agressé avec des amis le compagnon de son ancienne petite amie dans un restaurant. Alors que le bureau du procureur avait requis quatre ans de prison contre les agresseurs, l’absence d’antécédents judiciaires ainsi que la reconnaissance des faits ont été fondamentales dans la réduction de la peine, de même que les différences observées dans les témoignages et déclarations des plaignants. Condamné donc pour coups et blessures, l’ailier continuait à jouer et marquer (2 buts) avec Cadix cette saison.

Il est donc plus grave de parier illégalement que de frapper quelqu’un.

