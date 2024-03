Pronostic Cadix Atletico Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid domine logiquement Cadix

Cadiz traverse une période difficile, n’ayant pas remporté de match depuis 23 rencontres, avec sa dernière victoire en Liga datant du 4 septembre contre Villarreal. Le week-end dernier, l’équipe andalouse a enregistré un deuxième match nul consécutif, cette fois sur le terrain du Rayo Vallecano (1-1), après avoir concédé un match nul à domicile contre le Celta Vigo (2-2). Actuellement 18e de la Liga, Cadiz compte désormais cinq points de retard sur le premier non-relégable, le Celta Vigo justement. Malgré quelques absences à noter, les locaux pourront tout de même compter sur deux joueurs qui se démarquent cette saison : Chris Ramos, avec ses 5 buts marqués en Liga, et Darwin Machis, qui en a inscrit 4.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Depuis la blessure d’Antoine Griezmann, leur meilleur buteur historique, l’Atlético Madrid traverse des difficultés et semble manquer d’inspiration. Actuellement en 4e position, les Colchoneros accusent un retard de onze points sur le leader, le Real Madrid, et ne possèdent qu’une avance de cinq points sur l’Athletic Bilbao, classé 5e. La Ligue des Champions semble désormais être la seule opportunité pour les Espagnols de remporter un titre cette saison, bien que la situation soit délicate après la défaite en 8ème de finale aller contre l’Inter Milan en Italie (1-0). Lors du dernier match de Liga, les joueurs de Simeone ont retrouvé le sourire en battant le Real Betis (2-1). Avec un but marqué la semaine précédente, Alvaro Morata (20 buts toutes compétitions confondues) pourrait à nouveau être décisif en trouvant le chemin des filets, surtout si Griezmann ne revient pa sà temps

► Le pari « Victoire Atlético Madrid et plus de 1,5 buts » est coté à 1,98 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 198€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Morata buteur » est coté à 2,22 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 222€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Cadix – Atlético Madrid:

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Cadix Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'Atlético fait une belle remontée face à Cadix