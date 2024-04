Record d’affluence annuel pour les championnats féminins anglais

Ça ne donnera pas la Coupe du monde à l’Angleterre, mais le symbole est fort.

En plein développement de son football féminin, avec un temps d’avance sur les autres championnats en matière de globalité, la Women’s Super League n’en finit plus d’attirer les foules. Si aucun club anglais ne sera présent en finale de Ligue des champions, les championnats locaux continuent leur expansion, notamment en garnissant leurs tribunes, de D1 et de D2 ! En effet, la ligue a annoncé un total cumulé de plus d’un million d’entrées depuis le début de la saison entre les deux premières divisions nationales, la WSL et la Women’s Championship. Un chiffre colossal qui rappelle surtout que l’Angleterre est un vrai pays de football, peu importe qui y joue.

History made ✅

For the first time EVER, we have achieved a cumulative attendance of over one million at #BarclaysWSL & @BarclaysWC fixtures this season.

Thank you to all of the fans for showing your support this season 👏 pic.twitter.com/y7f3XTmxm4

— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) April 29, 2024