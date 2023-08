L’Espagne remporte le premier Mondial de son histoire !

Dans une finale totalement inédite, la Roja s'est imposée 1-0 face à l'Angleterre et devient la cinquième nation à remporter la Coupe du monde.

Espagne 1-0 Angleterre

But : Carmona (29e) pour la Roja

Invaincues lors de ce Mondial, les Anglaises comptaient bien réaliser le doublé Euro-Coupe du monde. C’était sans compter la détermination des Espagnoles, qui ne souhaitaient pas jouer les figurantes pour leur première finale. La Roja, emmenée par une Olga Carmona des grands soirs, est venue remporter le premier Mondial de son histoire par la plus petite des marges. Suffisant pour faire basculer toute une nation dans l’euphorie, treize ans après leurs homologues masculins.

La Roja baila

Après un premier quart d’heure équilibré, où les forces offensives espagnoles et anglaises ont tenté sans véritablement mettre en danger les gardiennes, Lauren Hemp a fait passer les premiers frissons dans les rangs espagnols. La joueuse de Manchester City a vu sa frappe en première intention s’écraser sur la barre transversale, pour le plus grand soulagement de Cata Coll (16e). La réponse espagnole a été immédiate : après une bonne combinaison dans l’axe, Olga Carmona est venue centrer pour Salma Paralluelo, qui n’a pas réussi à remporter son duel face à Mary Earps (17e). La délivrance est venue pour les Espagnoles, plus tranchantes dans leurs attaques, à la demi-heure de jeu. Une récupération de balle au milieu de terrain, une transversale magistrale d’Ona Batlle, puis le décalage de Mariona Caldentey pour sa capitaine Carmona qui, d’une frappe croisée du gauche, envoie le cuir au fond des filets de Mary Earps (1-0, 29e). L’Espagne prend alors les commandes. Salma Paralluelo aurait même pu aggraver le score dans le temps additionnel mais sa frappe vient heurter le poteau anglais (45+1e).

L’Angleterre sans solutions

La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman n’a pas hésité à profiter de la mi-temps pour faire des adaptations tactiques face à la domination espagnole. Malgré les deux changements à vocation offensive (Lauren James et Chloe Kelly) opérés dès le retour des vestiaires, les Lionesses n’ont pas été plus dangereuses que lors du premier acte, en dépit d’une amélioration dans le jeu. Après une séquence VAR interminable, l’arbitre de la rencontre a même décidé d’octroyer un penalty à la Roja suite à une main de Keira Walsh dans la surface. Mais Mary Earps a plongé du bon côté face à Jennifer Hermoso (70e), maintenant provisoirement les Anglaises dans le match.

Ce qui aurait pu être le tournant du match côté anglais n’a pas pour autant relancé la machine. Les Espagnoles ont poussé, à l’image de Mariona Caldentey (50e) ou d’Aitana Bonmatí, qui a vu sa frappe fuir la lucarne de Mary Earps (62e), sans pour autant parvenir à inscrire le but du break. Ce qui ne sera finalement pas préjudiciable pour les coéquipières d’Alexia Putellas qui ne se feront pas reprendre malgré les treize minutes de temps additionnel. L’Espagne est (de nouveau) sur le toit du monde !

Espagne (4-3-3) : Coll – Carmona, Codina (Andrés, 73e), Paredes, Batlle – Hermoso, Abelleira, Bonmatí – Caldentey (Putellas, 90e), Paralluelo, Redondo (Hernández, 60e). Sélectionneur : Jorge Vilda.

Angleterre (3-5-2) : Earps – Carter, Bright, Greenwood – Bronze, Stanway, Walsh, Toone (England, 87e), Daly (Kelly, 46e) – Russo (James, 46e), Hemp. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.