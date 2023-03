Lucy Bronze : « C’est triste que la Coupe du monde féminine soit privée de ses joueuses vedettes  »

Les faits, seulement les faits.

Dans une tribune publiée sur GiveMeSport Women, la défenseuse anglaise Lucy Bronze a pris la parole au sujet des secousses que traverse le football féminin mondial ces derniers temps. « C’est triste que la Coupe du monde féminine soit privée de ses joueuses vedettes », regrette la défenseuse de Barcelone, qui est depuis toujours une voix qui porte dans les revendications du football féminin. Celle qui a remporté l’Euro 2021 avec les Three Lionesses déplore la situation actuelle : « Toutes les joueuses se battent pour une cause qui les passionne, mais elles veulent simplement jouer au football. […] Wendie (Renard NDLR) et Alexia (Putellas NDLR) sont deux des meilleures joueuses du monde, mais elles doivent toutes deux consacrer leur énergie à se battre pour quelque chose qui devrait être la norme : les conditions qui leur permettent de donner le meilleur d’elles-mêmes. »

In my exclusive column for @GiveMeSportW, I discuss players fighting for better conditions in women's football 🗣️

Disappointing to think some of the game’s best players may have to sacrifice the Women’s World Cup to stand up for what they believe in ⬇️ https://t.co/q68vlF2lDT

— Lucy Bronze (@LucyBronze) March 15, 2023