Non, François n'est pas le Bayrou qui a le plus marqué la France

Docteur Georges et Mister François.

La France tient son nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou. On peut dire qu’Emmanuel Macron ne s’est pas foulé, à la manière d’un bon vieux président de Ligue 1, en sortant de son placard un profil poussiéreux (73 ans) et tout sauf original. Le défi qui attend le boss du MoDem est immense, car il faudra faire honneur au patronyme du légendaire Georges Bayrou. Né à Sète en 1883, il y est devenu immortel en tant que président du club local. Sous sa coupe, le FC Sète est ainsi devenu deux fois champion de France (1934 et 1939), ajoutant également deux Coupes de France à son tableau de chasse (1930 et 1934). Tellement incontournable que le stade de la ville porte aujourd’hui son nom.

Jeux olympiques, hygiène de vie et courage

Sa vie de joueur, notamment au Gallia Club Paris et à Sète, l’a vu occuper quasiment tous les postes possibles et l’a mené jusqu’aux Jeux olympiques 1908. Il y a honoré sa première et dernière cape sous le maillot de l’équipe de France lors d’une défaite humiliante contre le Danemark (17-1). Des problèmes de genou l’ont cependant poussé à raccrocher plus tôt que prévu. Son hygiène de vie ne l’a pas forcément aidé puisque la légende raconte qu’il afficha jusqu’à 115 kilos sur la balance (pour 1,65 m), comme le rapporte Chronique Bleues.

« Un joueur d’un courage extrême » selon la presse de l’époque, « facile à reconnaître sur un terrain de jeu : c’est le plus… le moins élégant qu’on puisse voir ». Il aurait d’ailleurs pu devenir sélectionneur en 1934 puisque la fédé lui avait proposé le poste, qu’il avait finalement refusé. Grand dirigeant, Georges Bayrou « a succédé à Emmanuel Gambardella à la tête du Groupement des clubs professionnels, l’ancêtre de la LFP », et a été « membre du conseil fédéral de la FFF » pendant trente ans, rappelle le site de la fédération. Il est décédé en 1953, à l’âge de 69 ans.

Le seul point où François peut déjà dire qu’il a fait mieux.

