National 2 : Sète s’en prend onze à Hyères

Deux Sète en un.

Déjà relégué mathématiquement en National 3, le FC Sète a pris la foudre ce samedi, sur la pelouse de Hyères. Une déculottée en bonne et due forme conclue sur le score de 11 à 1 en faveur des Hyérois. Sous le soleil du stade Perruc, les Varois ont régalé les quelques 300 âmes venues profiter du spectacle, et aussi de la situation financière de leurs adversaires du jour, placés fin mars en redressement judiciaire.

45' ⏱️ C'est la pause à Hyères. pic.twitter.com/wyJCpHvm11 — Football Club Sète 34 (@FCSete34) April 29, 2023

Assiégés par le HFC, les Vert et Blanc n’auront tenu que quatre minutes avant de voir El Farissi faire mouche à bout portant. La suite, ce sont des boulevards à perte de vue et un alignement défensif indigne. Avec 9 petits points en 26 journées et une différence de buts tristement négative (-50), Sète pourrait prochainement passer la clé sous la porte. Comme un symbole, le compte Twitter du club n’a plus donné de nouvelles après la mi-temps.

Hyères c’est là, demain c’est loin.

Mourad Boudjellal vers un départ du FC Hyères ?