Le joueur blessé par Eric Bailly en Coupe de France retrouve enfin les pelouses

Trois mois après son choc face au défenseur marseillais Eric Bailly, lors du 32e de finale de la Coupe de France entre Hyères FC et le club phocéen le 7 janvier dernier à Martigues, Almike Moussa N’Diaye est enfin de retour sur les terrains. Tamponné de plein fouet par l’Ivoirien, l’attaquant avait eu des côtes cassées et des problèmes aux poumons, et avait même été admis en réanimation par précaution à l’hôpital de la Timone, à Marseille. Le joueur varois est revenu sur les terrains lors du derby face au Sporting Club de Toulon, 0-0, lors de la 22e journée de National 2.

🏆 #CoupeDeFrance | 🟥 Alors qu’ils venaient de frapper le poteau sur un coup-franc de Veretout, les Olympiens sont réduits à 10 à cause de cet excès d’engagement d’Éric Bailly. Almike Moussa N'Diaye est sorti sur civière. 🔴 Suivez le direct : https://t.co/8BdwOihYUM pic.twitter.com/sNw9cYijOs — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2023

Almike Moussa N’Diaye a donné de ses nouvelles au micro de BFM Toulon Var : « Cela m’a énormément marqué. On dirait que je partais là-haut. Quand j’ai entendu le claquement, je me suis dit ouf. Je suis resté une semaine et demie à l’hôpital. Je me sens bien, mais c’est compliqué d’être à 100%. » Pour rappel, Almike Moussa N’Diaye a eu 30 jours d’ITT (incapacité temporaire de travail). Éric Bailly, le défenseur marseillais suspendu 7 matchs, était venu lui rendre visite durant son séjour à l’hôpital.

Ce choc était Hyères, place à l’avenir.

