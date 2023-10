Boudjellal réclame un million d’euros pour la délocalisation de Hyères-OM

Une histoire qui ne date pas d’Hyères.

Le 7 janvier dernier, Hyères et l’Olympique de Marseille s’affrontaient en 32e de finale de Coupe de France à Martigues. Les Olympiens s’imposaient sur le score de 2 à 0 et se qualifiaient au tour de suivant. Neuf mois après, Mourad Boudjellal, président et actionnaire majoritaire du club de Hyères, réclame un million d’euros d’indemnisation à l’Etat et à la FFF pour combler le manque à gagner dû à la délocalisation du match au stade Francis-Turcan (8 000 places).

L’ancien président du Racing club de Toulon souhaitait que le match soit joué au stade Mayol (17 500 places), enceinte du club de rugby et estime que la recette du match aurait été de 700 000 euros, soit deux fois plus qu’au stade de Martigues. Pour Boudjellal, « l’Etat est défaillant dans sa mission régalienne, qui est d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et le bon déroulement des événements ».

"L'État est défaillant" Toujours agacé par la délocalisation du match Hyères-OM en janvier dernier, Mourad Boudjellal demande une indemnisation d'un million d'euros

L’Etat avait justifié la délocalisation de la rencontre par des raisons de sécurité, du fait de la forte rivalité entre supporters toulonnais et marseillais. Pour le président de Hyères, cela avait créé « un préjudice très important : il y a la recette du match, la médiatisation du match et éventuellement une chance supplémentaire, même si on en n’avait pas beaucoup, de battre l’OM. ». Il a déposé un recours en référé devant l’absence de son réponse à son courrier de demande d’indemnisation.

