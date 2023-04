Mourad Boudjellal vers un départ du FC Hyères ?

Mourad Bouge de là

Mourad Boudjellah pourrait quitter le navire du FC Hyères. D’après BFM Toulon Var, l’actuel président devrait donner la main à son associé et adjoint, Nicolas Garrigues, actionnaire et délégué partenariats et événementiel. Une histoire qui n’a jamais vraiment démarré : « Avec Toulon, j’avais l’objectif de faire monter le club en Top 14 en partant de Pro D2 pour construire un vrai club, devenir champion de France et d’Europe » . Le natif d’Ollioules poursuit : « À Hyères, je serai très étonné si un jour, on gagne une coupe d’Europe. Il faudrait un sacré concours de circonstances et commencer à croire en Dieu » .

Celui qui a quitté la présidence du parti Renaissance dans le Var pour des raisons familiales précise : « j’aimerais monter en National, mais pour être très sincère, je n’ai pas le même investissement ici que j’avais au RCT ». Mourad Boudjellal devrait officialiser son départ cette lors d’une conférence de presse, organisée au stade Perruc à Hyères, ce samedi à 11 heures. Le FC Hyères affronte le soir même contre le FC Sète, pour la 26e journée de National 2.

See you again.

